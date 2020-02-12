РИАМО - 12 фев. Облачная погода с осадками в виде снега ожидается в Московском регионе в среду, местами возможна гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Москва и Московская область окажутся в зоне влияния атмосферного фронта. Максимальная температура днем в столице будет колебаться от 0 градусов до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня останется пониженным и составит 734 миллиметра ртутного столба.

Относительная влажность воздуха около 80%. При этом в воздухе отмечается дефицит кислорода.