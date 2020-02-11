РИАМО - 11 фев. В Московской области начала работу новая подпрограмма, направленная на поддержку многодетных семей, по ней при одновременном рождении трех и более малышей выдается 100% жилищная субсидия на приобретение дома или квартиры, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

В августе 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил в Балашихинском перинатальном центре семью Михайловых с рождением четырех малышей. В связи с таким редким событием глава региона дал поручение разработать программу для решения жилищных вопросов таких семей.

«Проанализировав степень актуальности программы 3+ в Московской области, выяснилось, что с 2015 года в Московской области проживают 36 семей, в которых родились одновременно трое малышей», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Среди них: четыре семьи из Мытищ, три из Люберец, две из Балашихи, две из Дмитровского округа, две из Одинцова, две из Химок, две из Щелкова. По одной семье проживает в Воскресенске, Дзержинском, Домодедове, Егорьевске, Жуковском, Ивантеевке, Кашире, Клину, Коломне, Красноармейске, Ленинском округе, Пущине, Раменском округе, Реутове, Сергиевом Посаде, Серпухове, Ступине, Талдоме, Шатуре.

«В 2020 году субсидии будут выделены семи семьям с тройняшками и одной семье с четырьмя малышами, которые родились в 2019 году. Важно, что выплату можно использовать не только на приобретение дома или квартиры, но и на строительство ИЖС», − добавила министр.