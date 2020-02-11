РИАМО - 11 фев. В Московской области по 16 февраля в шести округах пройдут бесплатные кинопоказы военного фильма режиссера Павла Лунгина «Братство», посвященного выводу советских войск из Афганистана, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«По запросу жителей Подмосковья «Мособлкино» организует в учреждениях культуры бесплатные кинопоказы, приуроченные к годовщине Дня окончания вывода советских войск из Афганистана», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что в этом году «Мособлкино» проведет еще несколько бесплатных социально-просветительских кинопоказов для жителей Подмосковья: «Неделя детского кино» в дни весенних каникул, акция «Летний кинотеатр» в парках Московской области.

В прошлом году участниками таких акций стали 60 тысяч зрителей.