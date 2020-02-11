РИАМО - 11 фев. МВД России подготовило проекты постановлений правительства РФ, которые регламентируют работу системы технического осмотра, они также утверждают правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщатся на сайте «МВД Медиа».

Также документы внесут изменения в процедуры сбора, хранения и использования содержащейся в техосмотре информации.

«Проектами постановлений предусматривается усовершенствование процедуры формирования системы техосмотра, которая связана с введением фотофиксации прохождения техосмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением техосмотра на полицию», - говорится в сообщении.

Данные проекты документов разработаны для исключения случаев фальсификации при проведении техосмотра и обеспечения качественной проверки техсостояния машин. Данные меры помогут снизить процент аварий по причине неисправности авто.

Правилами ведения системы техосмотра регламентированы особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, специфика и сроки их хранения в информационной системе. В частности, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов.

Кроме того, в правилах определяется порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования, порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, задействованных в осуществлении процедуры техосмотра.

Сейчас проекты постановлений проходят общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.