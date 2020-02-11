РИАМО - 11 фев. С начала ежегодной экоакции «Подари вторую жизнь своей елке!» в течение трех недель жители Подмосковья сдали 20 тысяч новогодних деревьев, это почти в три раза больше, чем в 2019 году за весь период акции, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В 2019 году общее количество собранных елей составило 7,5 тысяч.

«Почти 20 тысяч жителей приняли участие в данной акции, и это уже рекордное количество, учитывая, что мероприятия по сбору елей во всех муниципалитетах продлятся еще до 15 февраля. Эти результаты только подтвердили наше решение в этом году о проведении акции в течение месяца после новогодних праздников», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Лидером по сбору елок в специально созданных брендированных пунктах приема является Воскресенский кластер Подмосковья. Жители Егорьевска, Раменского, Воскресенска, Шатуры, Рошаля, Люберец, Бронниц и Жуковского за три недели акции сдали почти 5 тысяч новогодних деревьев от общего объема собранных елей в Московской области.

Собранные елки напрямую направляются на вторичную переработку в щепу, которая пойдет для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций.

Региональный оператор «РТ-инвест» отправил бункеровоз с елями в подмосковный этнопарк «Кочевник». Из собранных новогодних деревьев уже сделали корм для верблюдов, и эксперты зоологической фермы отметили, что это отличный запас микроэлементов для животных.

Также впервые раздробленная щепа будет применяться для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов Московской области. Первая партия подготовленной щепы будет направлена на полигон ТБО «Лесная» в Серпухов.

Основной целью акции является предоставление комфортных условий в обращении с сезонным крупногабаритным мусором, чтобы ели не выкидывались навалом в придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы многоквартирных домов. Кроме поддержания чистоты в городских округах, эта акция оказывает содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.

В регионе работает несколько десятков предприятий, которые занимаются вторичной переработкой отходов, они перерабатывают собираемые жителями «чистые» отходы, такие как пластик, стекло, бумагу и картон, металл и текстиль, бывшие в употреблении покрышки и прочие отходы.

В прошлом году на вторичную переработку направлено около 1 миллиона тонн твердых бытовых отходов. В этом году цифра увеличится минимум вдвое. Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку, сегодня этот показатель составляет 20%, а в ближайших планах — достичь 50% вторичной переработки от всего объема ТКО в области.