РИАМО - 11 фев. Комитет по туризму Московской области подготовил список лучших кафе и ресторанов, где можно отметить День всех влюбленных, в него вошли такие рестораны, как Fish Point в Красногорске и Подольске, «Загородный очаг» в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Четырнадцатого февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Комитет по туризму Московской области подготовил гид для влюбленных и выбрал лучшие рестораны и кафе, где можно провести выходные вдвоем. Приглашаем жителей Москвы и области отметить этот праздник в самых романтичных местах Подмосковья!» — говорится в сообщении.

Ресторан Fish Point в Красногорске специализируется на традиционной русской кухне, за которую здесь отвечает талантливый шеф Алексей Локтионов. Интерьер ресторана на Новой Риге выполнен в скандинавском стиле с использованием натуральных материалов кремовых и коричневых оттенков.

В 2015 году к первому рыболовному ресторану Fish Point на Новорижском шоссе добавился еще один - в 22 километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе, в Подольске. Ресторан также отличает любовь к настоящей рыбалке и ее культуре. Здесь всегда можно отведать свежайшую рыбу утреннего отлова, найти большой выбор основных блюд и десертов, за качество которых отвечает шеф-повар Алексей Бобров.

В кафе-кондитерской «Милфей» в Подольске предлагается великолепный ассортимент десертов собственного приготовления, дополненный авторскими салатами, закусками и горячими блюдами. В барной карте - разнообразные сорта чая, кофе, коктейлей и напитков покрепче. Здесь делают торты на заказ любой сложности, пельмени и вареники ручной работы.

В ресторане «Загородный очаг» в Одинцове созданы великолепные интерьеры, есть эстрада с живой музыкой, банкетные залы или отдельные кабинеты, скрытые от глаз остальных посетителей.

Kitchen Market в Серпухове расположился в исторической части города в старинном здании конца ХIХ века и включает в себя пекарню с хлебом ручной работы, зоны гастрономии, лепки пельменей, свежих овощей и фруктов, а также маркета, где представлена продукция местных сыроваров и фермеров.

«Бисквит» – лучший ресторан Дмитрова для отдыха с семьей, друзьями и коллегами. Позиционирует себя как семейный ресторан с открытой кухней и приготовленными на печи блюдами.

Ресторан «Вински Подрум» в Истре предлагает настоящую сытную кухню Балкан - плескавицу, чевапчичи, мешано месо, шопский салат, знаменитые чорбы, мучкалицы, уштипцы.

Рядом с Троице-Сергиевой лаврой располагается ресторан «Русский дворик». Его интерьер выдержан в стиле позднего классицизма. Тщательно отобранные детали убранства зала позволили дизайнерам воссоздать атмосферу настоящего дворянского гнезда, с его утонченной элегантностью и живым теплом давно и с любовью обжитого дома. Ресторан славится своей кухней.

FERMA в Серпухове – с одной стороны, ресторан традиционной и современной итальянской кухни, а с другой – мясной ресторан с настоящими стейками из говядины аргентинской породы Black Angus.

Литературное кафе «Лажечников» в Коломне представляет меню по мотивам известных произведений уроженца Коломны Ивана Лажечникова и других литературных гениев места. В кафе можно отведать гусиный рийет с брусничным соусом, упоминаемый в повести социального антрополога и беллетриста Александра Чаянова. Гостям также предложат домашнюю лапшу, приготовленную вручную на музейном производстве из муки на яичных желтках.