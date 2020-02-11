РИАМО - 11 фев. Арбитражный суд Москвы обязал собственника главного дома городской усадьбы Волконских-Плохово, который является объектом культурного наследия, провести работы по сохранению памятника, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«Дом на Тверском бульваре – ценный памятник жилой архитектуры Москвы, сохранивший в своем ядре палаты XVII века со сводчатыми перекрытиями. Мы неоднократно выдавали предписания и согласно последнему собственник должен был провести работы по сохранению и приспособлению этого здания еще к октябрю 2019 года», - сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он отметил, что работы собственник так и не начал, поэтому Мосгорнаследие обратилось в суд. Сейчас вновь ожидается от собственника начало реставрационных работ. Если сроки будут нарушены, департамент может прибегнуть и к другим мерам воздействия, вплоть до изъятия дома.

Главный дом усадьбы Волконских-Плохово расположен на Тверском бульваре, дом 17, строение 4. Наиболее ранний известный владелец усадьбы – Федор Федоров. От него усадьба перешла к управителю дворцовых провиантских дел Афанасию Федорову, а следом за ним владельцами стала семья Волконских.

Чертановский районный суд второй раз также признал собственника виновным в невыполнении предписаний Мосгорнаследия о необходимости реставрации этого здания и назначил штрафы за бездействие.

Иск Мосгорнаследия о понуждении собственника к проведению работ по сохранению этого памятника суд удовлетворил, а также назначил владельцу штрафы в размере 150 тысяч рублей. Ранее суд уже назначал штраф в размере 100 тысяч рублей. Все работы на объекте пройдут под контролем Мосгорнаследия.