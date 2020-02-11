РИАМО - 11 фев. Лауреатом всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2019» стал подмосковный предприниматель Алексей Чехранов с проектом «Умная SREDA», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Проект Чехранова стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии» и в специальной номинации «Российской ассоциации франчайзинга».

«В Московской области созданы условия для развития малых предприятий в проекты федерального уровня. В данном случае показательна победа подмосковного предпринимателя в номинации по франчайзингу – это свидетельствует о том, что этот проект масштабируется на федеральном уровне», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что в декабре 2019 года Черханов стал победителем регионального этапа конкурса, получив номинацию «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии».

Проект «Умная SREDA» – это мини-экозавод с собственным уникальным оборудованием, предназначенным для переработки смешанных пластиков в высокопрочные композитные материалы. Конечной продукцией экозавода являются изделия для благоустройства города: урны, скамейки и так далее.

«Уникальность компании «Умная SREDA» еще и в том, что для нее доступны меры господдержки: этот соцпроект уже готов к участию в конкурсном отборе на получении региональной субсидии», - отметил Хромов.

Он подчеркнул, что в Подмосковье в 2019 году больше 120 субъектов МСП, занятых в социальном предпринимательстве, получили госсубсидии на общую сумму 126,7 миллиона рублей. Сейчас по технологии «Умная SREDA» работает больше 15 экозаводов по всей стране. А в планах – открытие 100 таких предприятий к 2021 году.