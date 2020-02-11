РИАМО - 11 фев. За неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по Подмосковьею не превышает пороговых значений, доля вирусов гриппа в циркуляции возросла и составляет 60% от числа находок, доля вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, РС-вирусы и других) составляет 40%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Грипп – острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем», — говорится в сообщении.

Источником инфекции является больной человек с клинически выраженной или бессимптомной формой гриппа. Важную роль в передаче инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание «на ногах».

Во время гриппа наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения, также встречаются осложнения со стороны нервной и мочеполовой систем.

Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Если вакцинация не была пройдена, нужно строго соблюдать правила личной гигиены. В случае подозрения на вирусную инфекцию, нужно срочно обратиться ко врачу. Причиной смерти от вируса гриппа является несвоевременное обращение за медицинской помощью и отказ от лечения.