РИАМО - 11 фев. На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) начались строительно-монтажные работы второго этажа трехэтажного здания центрального пункта управления (ЦПУ), говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор».

«Он (ЦПУ - ред.) находится на пересечении с М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) и автодорогой А-107 (Московское малое кольцо). Здесь будет расположена вся IT-инфраструктура, необходимая для управления платной автомобильной дорогой», - говорится в сообщении.

В ЦПУ будет стекаться вся информация о событиях на дороге с видеокамер, сенсоров, датчиков, метеостанций и других коммуникаций и передаваться в автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) и систему взимания платы «Свободный поток». Там ее обработают операторы.

Эта система позволит контролировать всю текущую ситуацию на дороге. В случае ДТП, поломки или любой другой нештатной ситуации оператор увидит и мгновенно вышлет на помощь экипаж аварийных комиссаров.

Также оператор через информационные табло предупредит водителя о перемене погоды, снеге, грозе, гололеде или дожде. Система позволит оперативно направить спецтехнику для обработки дорожного покрытия.

Первая в России система взимания платы без шлагбаумов «Свободный поток» будет внедрена на ЦКАД. Автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда.

Информация с рамок также передается в ЦПУ, обрабатывается, затем в автоматическом режиме производится расчет и списание оплаты за проезд с лицевого счета автомобилиста через транспондер или с приобретаемой маршрутной карты.

Строить ЦКАД начали в 2014 году. Пройдет дорога приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная секция будет бесплатной, это частично реконструируемая «бетонка».