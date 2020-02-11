РИАМО - 11 фев. Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

В 19:45 во вторник в МЧС поступила информация о пожаре по адресу: ЦАО, Фрунзенская набережная, дом 54. Происходило возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

«Подразделения незамедлительно приступили к разведке, спасению людей и тушению пожара. Принятыми мерами в 20:20 ликвидировано горение в квартире на втором этаже на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарные спасли из дома шесть человек, один из них ребенок. Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.