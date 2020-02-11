РИАМО - 11 фев. Картина Тициана Вечеллио «Се, Человек!» снова выставлена в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, картина была украдена в 1927 году, а затем в течение многих лет лежала нетронутой до реставрации, сообщила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

«Не знаю, насколько закипело мировое сообщество, но внутри музея кипение довольно существенное. В общем эта новость довольно свежая. <...> Эта вещь оказалась уже в зале, висящей рядом с другим нашим Тицианом, и это создает эффект присутствия, что, казалось бы, было в этом зале всегда. И это очень важное ощущение. А, с другой стороны, конечно, возвращение такой чудесной вещи в поле культурного внимания - это очень большое событие», - сказала журналистам Лошак.

Заведующий отделом реставрации и консервации ГМИИ имени Пушкина Игорь Бородин рассказал РИАМО, что перед тем, как начать реставрацию, в 2008 году картину передали для проведения исследований, результаты которых позволили выбрать наиболее оптимальный метод работ.

«Сложность заключалась в том, что никто не мог понять, сколько сохранилось авторской живописи. По мере работы над этой картиной становилось ясно, что не все так грустно, как первоначально казалось, почему все и боялись прикоснуться в течение нескольких десятилетий к реставрации этой картины», - пояснил Бородин.

Реставрационные работы велись с 2016 по 2019 год.

«Ее заново сдублировали, подвели новый реставрационный грунт, и уже реставраторы в технике Тициана, используя те же самые материалы, выполняли живописные восстановления этой картины. Мы можем действительно говорить, что эта работа уникальная, и реставратор Николай Колесников, который ее выполнил, выполнил очень сложную и интересную работу», - отметил Бородин.

По его словам, картина «Се, Человек!» пережила несколько драматических страниц в своей истории. В 1927 году она была украдена и в течение четырех лет находилась под землей. С 1927 по 1931 год Московский уголовный розыск расследовал дело об ее исчезновении, и в 1931 году картина впервые поступила в реставрационную мастерскую. Но из-за отсутствия возможности провести исследования картина так и пролежала нетронутой до 2008 года.