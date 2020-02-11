РИАМО – 11 фев. Одобрена концепция Каширского социально-реабилитационного центра «Семья», здание будет иметь яркий и необычный облик, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Каширский специализированный центр для несовершеннолетних, созданный в 1994 году, оказывает помощь детям и семьям, попавшим в трудную ситуацию. В нем работают педагоги, врачи, психологи, приходят на консультацию или находятся в группах дневного пребывания дети и подростки.

«Новое здание центра спроектировано с учетом современных тенденций в строительстве социальных объектов. В нем разместятся кабинеты специалистов, в том числе медицинский блок, обширный спортивный блок и столовая, удобный вестибюль. Групповые ячейки дневного пребывания детей расположены в разноцветных консолях», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

По его словам, во дворе социально-реабилитационного центра планируют создать комфортную территорию с детскими площадками.

Здание облицуют крупными цветными плоскостями желтого, оранжевого и зеленого цветов. Со стороны двора добавят консоли на уровне второго этажа. Также в здании сделают широкие витражи в пол.

«Люди попадают сюда в сложных ситуациях, поэтому было важно сформировать правильное пространство, дружелюбный и позитивный образ этой архитектуры. Комплекс встречает яркими фасадами, а со стороны двора – необычными консолями «на ножках», которые задают тон территории для игр и общения», – добавила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.