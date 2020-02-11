РИАМО - 11 фев. В прошлом году 3,4 миллиона пассажиров «Аэроэкспресса» купили билеты по групповым тарифам, это в три раза больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Тарифами «Группа» и «Группа. Туда-обратно» воспользовались более 1,1 миллиона человек, а тарифами «Пара» и «Пара. Туда-обратно» воспользовались более 2,3 миллиона человек. При этом доля поездок по данным тарифам составляет порядка 30% от общего пассажиропотока «Аэроэкспресс», - говорится в сообщении.

Каждый месяц в среднем по групповым тарифам совершают поездки свыше 283 тысяч человек. Данные тарифы наиболее популярны летом, так как именно тогда наступает время семейного отдыха.

Тарифы «Пара» и «Пара. Туда-обратно» рассчитаны на поездки для двух человек в одну или обе стороны по цене 900 и 1,5 тысячи рублей. А тарифы «Группа» и «Группа. Туда-обратно» рассчитаны на поездки компании до четырех человек в одну или обе стороны по цене 1,1 тысячи и 1,8 тысячи рублей. Групповые тарифы позволяют каждому пассажиру значительно сэкономить, так как стоимость одной поездки при выборе такого тарифа начинается от 225 рублей.

Более подробно ознакомиться с условиями тарифов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении, позвонив по телефону горячей линии 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.