РИАМО – 11 фев. В Москве Проектируемые проезды №№6444 и 6445 станут односторонними с 17 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Проехать по Проектируемому проезду №6444 можно будет в направлении от Проектируемого проезда №6443 к 1-му Нагатинскому проезду, а по Проектируемому проезду №6445 – в противоположном», – говорится в сообщении.

От 8,9 до 9,2 метра составляет ширина Проектируемого проезда №6444. Из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей возникают трудности встречного разъезда.

При изменении схемы движения проезд по этим улицам станет более безопасным, сохранив максимально возможное количество парковочных мест, а именно 70, семь из которых предназначены для маломобильных граждан.

Перепробеги составят менее 300 метров, поэтому негативный эффект для автомобилистов будет минимальным.

ЦОДД советует водителям быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.