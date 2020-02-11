РИАМО - 11 фев. Государство, скорее всего, не будет компенсировать бизнесу потери в полном объеме в ходе реализации проекта бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Государство потенциально может возместить операторам связи и интернет-компаниям затраты на бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Убытки предпринимателей от проекта «Доступный интернет» могут превысить 150 миллиардов рублей в год. Операторы и интернет-компании могут потребовать компенсаций данных расходов у государства.

«Бизнес всегда считает издержки и пытается переложить их либо на конечного пользователя, либо пытается предусмотреть компенсацию со стороны государства. Особенно учитывая, что это политическое решение. Не уверен, что это однозначный путь, он будет обсуждаться», - сказал Боярский в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что еще не создан список сайтов, к которым нужно обеспечить доступ, а поэтому нет методологии подсчета потерь у бизнеса.

По его словам, государство, скорее всего, не будет компенсировать потери на данный проект в полном объеме.

О проекте «Доступный интернет» сообщил президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Список бесплатных ресурсов планируют сформировать к концу этого месяца. С 1 марта должен быть обеспечен свободный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти.