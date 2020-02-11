РИАМО - 11 фев. В Долгопрудном 15 февраля пройдет чайный фестиваль, в рамках которого посетители узнают секреты приготовления чая различных стран и народов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«На городской площади развернутся десятки палаток, где можно будет узнать секреты приготовления и отведать заваренный на травах напиток», - говорится в сообщении.

Участниками мероприятия станут местные предприниматели, работники дошкольных образовательных учреждений и общественники, которые представят горожанам и гостям города всевозможные виды чая, а также поделятся секретами их заваривания по национальным рецептам разных стран и народов.

Также в рамках фестиваля состоится концертно-развлекательная программа. Посетители посмотрят выступления коллективов художественной самодеятельности: духовой оркестр, народный хор и солисты.

Особая анимационная программа запланирована для детей. Она состоится при поддержке ДШТИ «Семь Я». Будут ростовые куклы и конкурсы. Начало мероприятия в 11:00. Фестиваль пройдет на улице Дирижабельная, дом №21.

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