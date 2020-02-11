РИАМО - 11 фев. За прошлый год на номер экстренных служб 112 в Москве поступило свыше 2,5 миллиона звонков, за прошедшие три года число вызовов по данному номеру выросло в 2,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

С 2009 года в Европе отмечают День номера 112, по которому можно вызвать экстренные оперативные и аварийные службы. Россия начала внедрять единый номер 112 с 2004 года. В Москве в 2012 году создано учреждение «Система-112», в которой на сегодняшний день вызовы принимают порядка 50 операторов.

«Население столицы знает и все чаще пользуется номером для вызова экстренных служб. За три года в 2,5 раза увеличилось количество звонков: если в 2016 году «Служба 112» Москвы приняла 966 тысяч вызовов, то в 2019 году это количество превысило 2,5 миллиона», - отметил первый замруководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Владимир Сченснович.

Он уточнил, что система-112 активно развивается в столице. В частности, совершенствуется программное и техническое оснащение, это позволяет оперативно принимать информацию и передавать ее экстренным службам для оказания помощи людям.

По его словам, каждый день столичные диспетчеры принимают около 9 тысяч звонков.

Единый номер 112 работает бесплатно и в любое время суток. Номер 112 в России является региональным. Это значит, что при наборе номера, например, в Москве, абонент попадает в единственную имеющуюся здесь «Службу 112». А если абонент звонит с территории Московской области, то он попадает, либо в районный ЕДДС-112, либо в главный центр обработки вызовов Красногорска, либо в резервный – в Подольске.

Также напрямую в «Службу 112» Москвы могут позвонить пока только те, кто пользуется услугами операторов «Билайна» и Теле2. Абоненты других операторов автомат переключит на телефоны 01, 02, 03 и 04.

Кроме того, в мегаполисе работают прямые номера вызова экстренных оперативных служб: 101 - пожарные и спасатели, 102 - полиция, 103 - скорая помощь, 104 - аварийная служба газа.