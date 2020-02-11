РИАМО – 11 фев. Более трех тысяч человек смогут трудоустроиться на новые комплексы по переработке отходов (КПО) в Подмосковье до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках программы формирования новой системы обращения с мусором в Подмосковье за последнее время ввели в эксплуатацию пять КПО, еще на двух прошли пуско-наладочные работы. Менее чем за полтора года уже трудоустроено более двух тысяч человек.

«Мы построили предприятия совершенно нового типа в городских округах Зарайск, Егорьевск, Коломна, Серебряные Пруды, Рошаль, Клин и Сергиево-Посадском с автоматизированными системами управления и оптического сепарирования отходов, там требуются работники различного уровня квалификации и компетенций. До конца года на всех предприятиях КПО будет трудоустроено еще более трех тысяч человек», – сказал зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Данные предприятия сформировали платформу для трудоустройства специалистов самого разного уровня – от операторов различных ручных и высокотехнологичных узлов сортировочного оборудования до экологов-менеджеров по реализации вторсырья.

Средний уровень зарплат на областных КПО составляет более 35 тысяч рублей, при найме приоритет отдается прежде всего местным жителям.

Работа по строительству отрасли по обращению с отходами в Подмосковье активно продолжается. В 2020 году планируется построить еще шесть новых современных КПО. Всего в регионе будет работать 12 новых КПО, на которые будут трудоустроены более пяти тысяч человек.