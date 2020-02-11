РИАМО - 11 фев. Домработница украла из квартиры экс-заммэра Звенигорода деньги и ценности на общую сумму порядка 1,5 миллионов рублей, сообщает kp.ru.

«В одно из столичных отделений полиции обратилась жена бывшего заместителя мэра Звенигорода и заявила, что ее квартиру обокрала домработница. Женщина рассказала, что искала человека, который помогал бы ей по дому, и знакомая ей посоветовала некую даму, назвала только имя и никнейм в соцсетях», - говорится в сообщении.

Женщина согласилась убирать дом за пять тысяч рублей, и в течение месяца к ней претензий у нанимателей не было.

Но потом из квартиры исчезли 2 тысячи евро, драгоценности из белого золота с бриллиантами и сапфирами. Общий ущерб составил 1,34 миллиона рублей. Домработница тоже исчезла.

Злоумышленницу ищет полиция. Следователи нашли отпечатки пальцев домработницы, также есть записи с камер наблюдения подъезда дома.