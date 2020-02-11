РИАМО – 11 фев. В столице скончался чемпион СССР, бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд, сообщает РИА Новости.

Прославленный футболист умер на 78-м году жизни.

«(Рейнгольд – ред.) умер. Сердце», — сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян.

Ранее Рейнгольда доставили в больницу во время турнира, который был посвящен годовщине со дня рождения одного из лучших футболистов «Спартака» 30-годов XX века Владимира Степанова.

Рейнгольд играл за «Спартак» в 1960-1967 годах. Он выступал на позициях крайнего нападающего или полузащитника. Стал чемпионом СССР в 1962 году. Также был серебряным призером чемпионата СССР в 1963 году и бронзовым призером чемпионата СССР в 1961 году. Становился обладателем Кубка СССР в 1963 и 1965 годах.