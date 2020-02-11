РИАМО - 11 фев. За семь лет на дорогах столицы отремонтировано порядка 630 километров металлических ограждений, которые были повреждены в результате ДТП, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

«Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросу безопасности дорожного движения. На данный момент в Москве порядка 1,4 тысячи километров дорог оборудованы металлическими барьерными ограждениями», - говорится в сообщении.

Согласно статистике, зимой увеличивается количество аварийных ситуаций на московских дорогах. Этому способствуют резкие перепады температуры, осадки в виде снега или дождя, которые уменьшают коэффициент сцепления колес авто с асфальтом. Минимизировать последствия аварий на улицах мегаполиса позволяют защитные металлические барьерные ограждения (МБО) или отбойники.

Отбойники каждый день помогают спасти сотни человеческих жизней в городе. Например, после установки в 2016 году ограждения на разделительной полосе Ярославского шоссе (от Северянинского путепровода до МКАД) количество дорожных аварий со смертельным исходом на этом участке уменьшилось с 30 в год до 0.

Работы по ремонту данных ограждений относятся к циклу круглогодичных работ и выполняются непрерывно в течение года.