РИАМО – 11 фев. На портале «Добродел» запустили опрос по качеству услуг организаций связи на территории Московской области, он продлится до 10 марта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Опрос проводится для повышения уровня удовлетворенности населения работой организаций, предоставляющих мобильную и телефонную связь в Московской области.

«В ходе опроса вы сможете дать оценку следующим компонентам качества услуг связи: удовлетворенность количеством операторов связи, уровнем тарифов своего оператора, покрытием сети (наличием связи в труднодоступных местах)», – говорится в сообщении.

Для участия в опросе нужно пройти по ссылке.

Как уточняется на сайте «Добродел», участникам опроса нужно ответить на восемь вопросов. Так, необходимо указать свой возраст, оценить качество работы операторов связи: звонки, интернет, голосовые сообщения и так далее.