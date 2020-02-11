РИАМО – 11 фев. С 9 по 6 февраля сотрудники Госадмтехнадзора Московской области провели 1645 проверок состояния детских игровых площадок в 56 муниципальных образованиях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Всего устранено 211 выявленных нарушений. Инспекторы ведомства проводят регулярные плановые проверки детской игровой инфраструктуры региона.

«По итогам наибольшее количество нарушений в содержании площадок устранили в Дмитровском (24), Одинцовском (23), Наро-Фоминском (15) городских округах, Серебряных Прудах (14) и Луховицах (12)», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

В настоящее время в Московской области зарегистрировано 14,3 тысячи детских площадок.