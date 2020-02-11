РИАМО - 11 фев. В Подмосковье стартовала акция по приему на государственное хранение любых документов периода Великой Отечественной войны, жители могут сдать письма, листовки, газеты, говорится в сообщении пресс-службы Главного архивного управления Московской области.

В 2020 году будут отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом становится все меньше ветеранов и участников войны – людей, которые могут рассказать о событиях тех лет.

«В целях сохранения памяти о боевом и трудовом подвиге народа, о жизни отдельного человека в этот трудный для страны период Главное архивное управление Московской области объявляет акцию о приеме на государственное хранение любых документов периода Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Жители региона могут сдать на хранение письма с фронта и на фронт, похоронки, фотографии, дневники, воспоминания, продовольственные карточки, открытки, плакаты, листовки, газеты, журналы, рисунки, проездные билеты на транспорт и другие документы.

По вопросу передачи документов можно позвонить по следующим номерам телефона: 8 (495) 318-03-64 – телефон горячей линии Главного архивного управления Московской области; 8 (499) 723-15-27 – директор Центрального государственного архива региона Наталья Лукьянова; 8 (499) 794-01-18 – отдел комплектования Центрального государственного архива Подмосковья.

Также можно обратиться по электронной почте: archive@mosreg.ru, cgamo@mosreg.ru.