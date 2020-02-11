РИАМО - 11 фев. На прошлой неделе в Московской области было введено в эксплуатацию десять жилых домов на 2106 квартир, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Разрешения на строительство выданы 14 нежилым объектам площадью 127 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Среди них: офисно-складской комплекс в Солнечногорске, завод в деревне Хметьево; магазин в Сергиево-Посадском городском округе, цех тепловой изоляции и торговый центр в Орехово-Зуевском городском округе, склад в районе села Белый Раст и административно-бытовой корпус в деревне Кузяево Дмитровского городского округа и другие.

Также было выдано разрешение на ввод административно-складскому комплексу в городском округе Истра.

Среди жилых комплексов на минувшей неделе ввели два жилых дома в Котельниках, дома в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, в Егорьевске, городком округе Красногорск.

Кроме того, строители приступили к возведению многоквартирного жилого дома в Дубне на 96 квартир, дома на 80 квартир в Мытищах и дома на 21 квартиру в Егорьевске.