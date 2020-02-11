РИАМО - 11 фев. Специалисты Главгосстройнадзора Московской области начали особо контролировать уборку снега и подъездных путей к объектам строительства в Подмосковье из-за обильного снегопада, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В связи со сложными погодными условиями на особом контроле инспекторов соблюдение требований по содержанию строительных площадок, очистка путей прохода рабочих и строительных конструкций от снега и наледи», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Подмосковные застройщики приступили к расчистке подъездных путей и уборке снега на своих объектах, чтобы обеспечить безопасность строительства.

Более внимательно относится к зимней уборке участников строительства заставляет проверка инспекторов на строящемся объекте.

На территории каждого городского округа Подмосковья организовано место для складирования снега. Вывезено 370 кубометров снега.

В Центре управления регионом работает штаб по контролю за уборкой дорог и дворов, где собирают всю информацию по проведению работ.