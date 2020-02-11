РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Во всех школах и молодежных организациях подмосковного Подольска появятся группы по информационному противодействию терроризму, сообщил секретарь антитеррористической комиссии округа Владимир Сницар.

В администрации Подольска прошел круглый стол «Взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов и религиозных организаций по противодействию терроризму». В нем приняли участие начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации округа, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Андрей Крючков, представители УФСБ, УМВД, совета депутатов округа, Подольского благочиния и мусульманской общины.

«Планируем создать во всех школах и молодежных организациях рабочие группы по информационному противодействию терроризму. Их должны возглавить заместители руководителей учреждений по безопасности. В группы включат молодых преподавателей и старшеклассников. Группы будут работать на предупреждение - чтобы знать, чем живут дети», - сказал Сницар.

По его словам, члены групп будут искать новые формы и методы работы с детьми и подростками и мониторить информационное пространство. Представители школ предложили включить в группы также заместителей директоров по воспитательной работе.