РИАМО - 11 фев. Швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG реализует на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» инвестиционный проект по производству оборудования для новой канатной дороги между станциями метро «Речной вокзал» и «Сходненская», говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Проект позволит локализовать в Москве современное предприятие полного производственного цикла, провести трансфер стандартов и инновационных технологий из Швейцарии на территорию Российской Федерации», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что начало строительно-монтажных работ запланировано на апрель, запуск производства намечен на сентябрь этого года. Размер вложенных в проект инвестиций за пять лет составит 1,5 миллиарда рублей.

Производитель запустит производство оборудования для создания канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Строительство будет осуществлено консорциумом, ставшим победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Компания «Московские канатные дороги» и ведущая международная компания в области оборудования систем канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и систем освещения, швейцарский производитель канатных дорог Bartholet входят в консорциум.

Президент компании Bartholet Maschinenbau AG Роланд Бартолет для подписания соглашения о локализации с визитом прилетел в Москву.

«Производство канатных дорог в РФ пройдет по технологиям Bartholet и высочайшим стандартам швейцарского качества. На производстве будет создано 70 новых рабочих мест со средней заработной платой в 90 тысяч рублей. Уверен, что подписанный сегодня документ придаст новый импульс развитию столицы как мегаполиса с новейшими и прорывными решениями», – сказал Бартолет.

В марте прошлого года был опубликован проект концессионного соглашения. В особой экономической зоне в Печатниках новое производство разместится на территории более чем 4 тысячи квадратных метров. После получения статуса резидента ОЭЗ иностранный инвестор сможет пользоваться пониженными налоговыми ставками, снизив общую налоговую нагрузку до 47%.