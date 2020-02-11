РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске в 2019 году сотрудники правоохранительных органов составили около 7,7 тысячи административных протоколов в отношении мигрантов и выдворили за пределы РФ 1425 человек, сообщил начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Подольск Константин Павлов.

В администрации округа прошел круглый стол «Взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов и религиозных организаций по противодействию терроризму». В нем приняли участие начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации округа, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Андрей Крючков, секретарь антитеррористической комиссии Владимир Сницар, представители УФСБ, УМВД, совета депутатов округа, Подольского благочиния и мусульманской общины.

«В 2019 году сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с УМВД, ФСБ, Росгвардией и другими службами составили 7665 административных протоколов на мигрантов и выдворили за пределы РФ 1425 человек. Решения принимались федеральным судом с назначением пяти тысяч рублей административного штрафа», - сказал Павлов.

После этого иностранный гражданин мог в течение 10 дней обжаловать решение суда, затем оно вступало в силу, и он должен был в течение пяти дней покинуть страну. Любые два административных правонарушения мигрантов в течение трех лет закрывают въезд в страну на три года.

«Также в течение 2019 года более 1,9 тысячи таких граждан закрыли въезд. За нарушение трудовой деятельности выдворили более 790 человек», - отметил Павлов.

По его словам, всего за 2019 гоа на территории Московской области поставили на миграционный учет 1 миллион 716 тысяч 586 человек. Это четвертое место по стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«В Подмосковье очень много промышленных объектов, которые привлекают мигрантов, в том числе в Подольске. У нас они могут получить работу и вид на жительство. Поэтому нам нужно не только карательную работу вести, но и адаптировать и интегрировать приезжающих и их детей. Будут ли они любить страну, считаться с общей историей, во многом зависит от нас», - добавил Павлов.

Представитель УФСБ Сергей Боков отметил, что в Подольске 20 гостиниц и 20 общежитий. Это места притяжения иностранцев и выходцев из Северо-Восточной Азии и Кавказского региона. В 2019 году в них проверили около 600 человек и выдворили около 50 мигрантов-нарушителей. Во время проверок также осматривают приборы сотовой связи на наличие запрещенной литератур и общение с вербовщиками из Сирии и Турции.