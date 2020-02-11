РИАМО - 11 фев. Специалисты «Мострансавто» в преддверии Дня влюбленных подсчитали, что свыше 570 тысяч пассажиров за год перевезли автобусы, курсирующие по маршруту №390 Ржавки — Зеленоград (станция Крюково), который напоминает очертания сердца, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Этот маршрут в начале пути образует сердце протяженностью 3 километра. Если обвести маршрут маркером или отметить на онлайн-картах, можно его увидеть на схеме следования.

«С 14 февраля прошлого года по этому маршруту проехали свыше 570 тысяч человек, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года»,- говорится в сообщении.

Пассажиры-льготники совершили 335 тысяч транзакций – это школьники, студенты и жители пенсионного возраста. Пользователи карты «Стрелка» и пассажиры с бесконтактными банковскими картами и гаджетами, у которых есть функция бесконтактной оплаты NFC, оплатили 135 тысяч и около 60 тысяч поездок соответственно.

На маршруте фиксируется около 2 тысяч транзакций в среднем в будний день. На маршруте в виде сердца курсируют пять автобусов большого класса Солнечногорского ПАТП.

Смежный межрегиональный маршрут обслуживается по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. Маршрут проходит рядом с востребованными социальными объектами и образовательными учреждениями.