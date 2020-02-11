РИАМО - 11 фев. В Воскресенской больнице №1 московский хирург провел операцию новым методом, пациенту с полным разрывом крестообразной связки коленного сустава была сделана пластика с использованием новой связки, взятой из организма самого же больного, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

Как правило, таких пациентов беспокоит нестабильность коленного сустава, они не могут заниматься спортом и физическими нагрузками вообще.

«Преимущество нового метода в том, что через четыре месяца пациент полностью возвращается к полноценной жизни. Чтобы сделать подобную операцию, больным приходилось ехать в Москву или в соседние города. Теперь провести ее могут и воскресенские доктора», — говорится в сообщении.

Суть операции в том, что с помощью специального инструмента забирается связка из организма больного и вживляется на место поврежденной. Фиксация происходит с помощью специальных винтов, которые позже перестраиваются в кость. Теперь в планах воскресенских травматологов – освоение эндопротезирования.