РИАМО - 11 фев. На площадках фестиваля «Московская Масленица» появятся ярмарочные столбы, масленичные вагончики, установят бревенчатую деревеньку, площадки также украсят композициями из растений, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта.

«Масленичные столбы – их будет сразу 10 высотой 8-9 метров каждый – украсят площадки на площади Революции, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской, Перерва, в сквере у Гольяновского пруда, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда», — говорится в сообщении.

Бревенчатую деревеньку установят на Манежной площади, там также будет интерактивная колесная мельница, появятся обозные телеги.

Масленичные вагончики появятся на Матвеевской улице. В вагончиках будут расписная утварь, украшения, различные тематические яства. На площадке также установят 75 расписных бочек с яркими весенними композициями.

Для украшения площадки фестиваля в Зеленограде выбрали неовизантийский стиль, там создадут своеобразный «масленичный лес». В целом площадки «Московской Масленицы» будут украшать композициями из туи, ягод нандины, можжевельника хиберника, кустарников форзиции.

В фестивале также примут участие реконструкторы в исторических костюмах, артисты в национальных костюмах. Для фестиваля специально сошьют более 60 костюмов, также артисты используют около 200 костюмов, которые применялись на прошедших фестивалях.

В прошлом году «Московскую Масленицу» посетили почти 5 миллионов человек.