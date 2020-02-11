РИАМО - 11 фев. Жилой дом по программе реновации на 131 квартиру в районе Лианозово на северо-востоке столицы введут в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Объект возводится на улице Илимская, владение 1-3. В настоящий момент идет ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог.

«Всего в здании будет 131 квартира общей площадью 8,2 тысячи квадратных метров. Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных людей – в них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника», – говорится в сообщении.

Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовая территория будет благоустроена.

Всего в Северо-Восточном округе в программу реновации включены 499 жилых домов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. В стадии строительства в округе находятся 12 жилых домов. Их жилая площадь составляет 110 тысяч квадратных метров.

В районе Лианозово новые квартиры получат жители 5 жилых домов, для начала переселения подобрана одна стартовая площадка.