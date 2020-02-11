РИАМО - 11 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора и сотрудники администраций округов совместными усилиями выявили четыре объекта самовольного строительства за первую неделю февраля в округах, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время по данным объектам администрации готовят дорожные карты по их ликвидации. Органами местного самоуправления будет принято решение о судьбе самовольно строящихся и уже построенных объектов», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Незаконно построенные нежилые здания были обнаружены в Подольске на улице Большая Серпуховская, в Лобне на улице Катюшки, в Ногинске на улице Декабристов.

В результате проверок также был выявлен самовольно возведенный объект в Мытищах в поселке Птицефабрика на улице Фабричная.

«Выявленные объекты будут либо снесены, либо приведены в соответствие с законом», – отметил Гарибян.