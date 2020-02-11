РИАМО - 11 фев. С 17 февраля по 2 марта в Подмосковье будет работать горячая линия для тематического консультирования граждан по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты), сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Интересующие вопросы по организации дополнительного питания путем реализации продуктов через аппараты для автоматической выдачи пищевых продуктов в потребительской таре, об условиях хранения и сроках реализации пищевых продуктов и другие вопросы вы сможете задать в Единый консультационный центр Роспотребнадзора (далее – ЕКЦ), работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков. Телефон ЕКЦ: 8 800 555 49 43», — говорится в сообщении.

По любым вопросам организации полноценного качественного питания можно обратиться на телефон горячей линии управления Роспотребрадзора по Подмосковью: 8 800 222 13 60 (время работы — с 10 до 17, перерыв — с 13:00 до 14:00). Консультирование проводят специалисты территориальных отделов управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».