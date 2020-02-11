РИАМО - 11 фев. В Московской области в 2020 году построят порядка 250 километров новых тротуаров вдоль дорог регионального значения для безопасного и комфортного передвижения пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Работы по устройству 250 километров новых тротуаров запланированы в 43 округах Подмосковья. Наибольший объем работ будет выполнен в городском округе Истра, где обустроят более 20 километров тротуаров», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в Одинцовском и Дмитровском округах обустроят порядка 19 и 16 километров соответственно. Новые тротуары вдоль региональных дорог будут обустроены преимущественно в населенных пунктах, в том числе в местах с высокой интенсивностью движения.

Сейчас ведутся работы по проектированию новых объектов. Обустройство новых тротуаров позволит повысить безопасность и сократить число случаев гибели пешеходов от наезда автотранспорта.

Устройство тротуаров будет выполнено более чем на 400 участках в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершение работ планируется в октябре.

Также выполнят устройство корыта, установку бортового камня, устройство слоя из песка, слоя из щебня и устройство асфальтобетонного покрытия. В этом году запланировано отремонтировать более 170 тротуаров.

Количество новых тротуаров за последние три года выросло почти в пять раз, также увеличена ширина тротуара – не менее 1,5 метров. В прошлом году на территории Подмосковья построили около 245 километров новых тротуаров.

Предварительный перечень строительства тротуаров в этом году можно найти на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.