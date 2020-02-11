РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. В Балашихе выбрали пять воспитателей, которые поучаствуют в финале муниципального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья» 14 февраля, сообщила директор учебно-методического центра Балашихи Татьяна Рожкова.

В первом этапе конкурса во вторник принимали участие 20 человек, среди которых были воспитатели, инструкторы по физкультуре, музыкальные работники, учителя-логопеды. Все участницы показали свою визитку в виде 10-минутного видеоролика, в котором рассказали о своей профессиональной педагогической деятельности, и 20-минутный мастер-класс. Затем в течение пяти минут они отвечали на вопросы жюри.

«Сегодня мы выбрали пять победителей, которые примут участие в финале муниципального этапа конкурса «Воспитатель года». Это воспитатели детских садов №24 Ольга Корнилова, №3 Жанна Панченко, №38 Юлия Молчанова, №32 Наталья Алябьева и инструктор по физической культуре детского сада №29 Ирина Андреева. Желаем финалистам удачи», - сказала Рожкова.

Она добавила, что в рамках заключительного тура муниципального этапа в качестве конкурсного задания они покажут занятия с детьми. Такое будет проводится на конкурсе впервые.

Финал конкурса состоится 14 февраля в детском саду №46 «Маленькая страна», расположенном в микрорайоне Авиаторов. Победитель представит Балашиху на областном этапе конкурса.