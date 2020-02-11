РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. Ремонт ливневой канализации вдоль улицы Железнодорожная в подмосковных Котельниках завершат в конце февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«МУЖКП «Котельники» ведет работы по завершению ремонта коллектора ливневой канализации, проходящего вдоль улицы Железнодорожной направлением от промзоны Силикат в сторону магистрального коллектора в Люберцах. Участок соединит существующую систему ливневой канализации промзоны Силикат с ранее отремонтированным участком коллектора», - говорится в сообщении.

Работы ведутся с использованием современных технологий с применением высокотехнологичного оборудования.

Производство данных работ позволит наладить нормальную работу ливневой канализации промзоны Силикат, что в свою очередь даст возможность выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия одноименной улицы, которого с нетерпением ждут горожане.