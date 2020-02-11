РИАМО - 11 фев. Два инвестора подали заявки на участие в открытом конкурсе за право строительства многофункционального центра с плоскостной парковкой в составе ТПУ «Тимирязевская-1», говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Формат открытого конкурса позволяет выбрать добросовестного подрядчика для коммерческой застройки ТПУ. После подачи заявок конкурсная комиссия в течение некоторого времени рассматривает соответствие претендентов квалификационным требованиям и конкурсной документации», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В аренду единым лотом будут переданы победителю два земельных участка. На первом из них можно построить многофункциональный комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров. На втором – плоскостную парковку. Оба участка находятся в составе ТПУ «Тимирязевская-1» и располагаются вдоль Дмитровского шоссе.

Щербаков добавил, что коммерческая застройка транспортно-пересадочных узлов требует серьезных вложений, поэтому участвуют в таких конкурсах крупные компании. Требования, которые выдвигаются к будущему победителю конкурсной документацией, приводят к небольшой конкуренции на торгах.

Стартовая стоимость продажи лота - 73,7 миллиона рублей. Будущий победитель будет известен в конце февраля 2020 года.

«Существуют ценовые и неценовые критерии для участия в конкурсе. Так, 50% приходятся на цену договора купли-продажи, которую готов заплатить победитель. Еще 25% - на опыт реализации девелоперских проектов на территории России, и 25% – на совокупность размера выручки и размера чистых активов», - подчеркнул Щербаков.

Две поданные заявки на право коммерческой застройки ТПУ «Тимирязевская-1» будут рассмотрены по каждому из критериев, после чего в конце февраля станет известен победитель.

Сейчас станцию метро «Тимирязевская» для пересадки используют 14,5 тысячи человек, одноименную железнодорожную платформу МЖД – 6,9 тысячи человек, маршруты автобусов – 5,4 тысячи человек.