РИАМО - 11 фев. Компания из деревни Шульгино Волоколамского городского округа «Ферма М2» забрала сразу несколько призов в рамках выставки выставке «Продэкспо-2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Из пяти номинаций премии «Продэкспо Органик» подмосковная «Ферма М2» взяла три приза. Она стала победителем в номинации «Лучший продукт» в категории «Молоко. Мясо», где представила продукцию «цыпленок бройлерный». В категории «Напитки» приз взял лимонад «Вишня». И в номинации «Прорыв года» «Яйцо куриное СВ» отмечено как уникальный продукт, сложный для органического производства», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Жюри выбирало только одного победителя в каждой номинации. В то же время особо отличившиеся продукты, обладающие явными преимуществами, получили специальные отметки.

Как отметил глава Минсельхозпрода Подмосковья, данная премия является знаком высочайшего качества, она дает право на использование электронного знака победителя в своих маркетинговых целях.

Под маркой «Ферма М2» компанией «Шульгино» производится 160 видов органической продукции, в том числе мясная и молочная продукции, овощи и фрукты, хлеб и различные напитки. В будущем планируется расширить линейку продуктов.

Ранее компания ввела в эксплуатацию многопрофильную ферму молочно-мясного направления, которая рассчитана на 3,8 тысячи ското-мест.