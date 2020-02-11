РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Полицейские Подольска задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя по подозрению в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 48-летней местной жительницы о том, что около одного из домов, расположенных на улице 50-летия ВЛКСМ, неизвестный похитил мобильный телефон заявительницы. Общая сумма материального ущерба составила более 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 33-летний ранее судимый подольчанин. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.