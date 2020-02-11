РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 фев. Чашу бассейна отремонтировали в спортивно-оздоровительном комплексе «Керамик» подмосковной Балашихи, ремонт плиточного покрытия и системы водоподготовки бассейна позволил открыть группу здоровья в рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов в ходе рабочего визита осмотрел тренировочные залы и бассейн после ремонта чаши. По словам директора учреждения Олега Медведева, все работы выполнены за счет собственных средств, что позволило увеличить количество посетителей бассейна, открылась бесплатная группа здоровья для 40 пенсионеров. Они занимаются два часа в неделю водной гимнастикой и общефизической подготовкой под руководством тренера.

«Данной территории необходима комплексная реконструкция, но с обязательным сохранением бассейна и тренировочных залов. Есть несколько проектов, в том числе возведение крытого ледового катка. Все предложенные проекты перед началом работ должны пройти широкое общественное обсуждение», – сказал Ефимов.

Он не исключил при проведении реконструкции комплекса применения формы частно-государственного партнерства.

В ходе рабочей встречи участники также обсудили дальнейшее развитие спортивно-оздоровительного комплекса.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» располагается по адресу: микрорайон Керамик, улица Береговая, дом №8Б. На территории расположено спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками; волейбольная, баскетбольная площадки, хоккейный корт, площадка воркаут. В зданиях СОК: тренажерный зал, зал единоборств, бассейн на 4 дорожки по 25 метров.

На базе СОК «Керамик» продолжает тренировки балашихинская команда по водному поло. Этой весной ребята будут представлять Московскую область на первенстве России.