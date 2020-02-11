РИАМО - 11 фев. В столице за последние годы увеличилось число школ, которые участвуют в олимпиадах и готовят победителей и призеров олимпиад, кроме того, продпрофессиональное обучение ввели в половине общеобразовательных учреждений города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За последние годы число выпускников, которые набрали более 220 баллов на трех экзаменах, увеличилось в три раза, число школьников — победителей и призеров всероссийской олимпиады — увеличилось в три раза. Самое главное, количество школ, которые участвуют в олимпиадах и подготовили призеров и победителей, увеличилось тоже в три раза», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин на IV международной конференции по управлению качеством образования «Как помочь школьникам с профессиональным самоопределением?».

Он отметил, что качественное образование в городе стало массовым.

Две трети столичных школьников продолжают обучение в 11-х классах, в то время как по всей стране половина учащихся уходят из школ после девятого класса.

Мэр также рассказал, что возможность создать полноценные профильные классы для предпрофессионального образования появилась после объединения школ. В образовательных центрах города сейчас учатся и воспитываются 3,5-4,5 тысячи человек, в параллели создают четыре-пять классов, в них можно получить академическое, медицинское, инженерное и ИТ-образование.

Руководитель департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), специальный советник генерального секретаря ОЭСР по вопросам политики в области образования Андреас Шляйхер отметил, что эффективная профориентация начинается в начальной школе. Сейчас столичные дошкольники уже в раннем возрасте начинают ходить в кружки, принимать участие в соревнованиях.

Кроме того, Собянин напомнил, что в столице работают 18 детских технопарков, в которых можно получить навыки будущей специальности и уникальные знания.