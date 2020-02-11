РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 фев. Школьники Подольска до 18 февраля смогут рассказать о реликвиях своей семьи на творческом конкурсе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих проектов «Моя семейная реликвия» стартовал в Доме детского творчества «Контакт» микрорайона Климовск и продлится до 18 февраля. Активное участие в мероприятии принимают учащиеся всех образовательных организаций округа. Так, в ходе конкурса ребята представляют свои проекты в двух номинациях: «Сочинение, рассказ, эссе» и «Мультимедийная презентация или видеофильм», – говорится в сообщении.

Участники могут описывать в работах семейные реликвии близких и дальних родственников, известных исторических личностей, знакомых и других граждан, в чьих семьях передаются из поколения в поколение семейные и родовые реликвии, духовные ценности и традиции.