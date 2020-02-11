РИАМО - 11 фев. На дороге Ачкасово – Городищи – Косяково – Глиньково в городском округе Воскресенск машина насмерть сбила пешехода, также в аварии пострадал водитель авто, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По предварительной информации, женщина-пешеход, предположительно, 63 лет шла вдоль дороги с кладбища в соседнюю деревню. Внезапно стала переходить дорогу в неположенном месте, в связи с чем водитель резко затормозил, и машина попала в кювет», - говорится в сообщении.

Водителя авто доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшей дорожной аварии устанавливаются.

Представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области уточнил, что водитель за рулем автомобиля Renault совершил наезд на женщину вне пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась.

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