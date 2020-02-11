РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. В технопарк Королева в текущем году планируют привлечь трех новых инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы корпорации развития Московской области.

Технопарк «Королев», расположенный в 13 километрах от Москвы, был основан в 2019 году. На сегодняшний день здесь расположено семь резидентов, общий объем инвестиций которых составляет более миллиона рублей. Также компании создали 410 рабочих мест.

«В 2020 году корпорация развития Московской области собирается привлечь трех инвесторов в технопарк «Королев». Планируется, что новые резиденты создадут 398 рабочих мест и инвестируют 997 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

К возможным форматам для резидентов относятся аренда готовых помещений, аренда с выкупом готовых помещений или с выкупом земельного участка. Также у резидентов будет возможность аренды помещения в формате Light Industrial. Он представляет собой объекты складского и производственного назначения с отдельными блоками размером от 500 до 2,5 тысячи квадратных метров.

На территории технопарка находится производство промышленных программируемых логических контроллеров, производство редкоземельных металлов, гальваническое производство и другие. Резидентам технопарка предоставляются выгодные меры поддержки от региона.

Управляющей компанией технопарка является корпорация развития Московской области.

«Технопарк является идеальным пространством для высокотехнологичных производств. К 2030 году корпорация планирует разместить здесь 32 резидента, которые инвестируют 1,94 миллиона рублей и создадут 1064 рабочих места», - сказал заместитель генерального директора корпорации развития Московской области Александр Федоров.