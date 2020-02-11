РИАМО - 11 фев. На юго-западе Москвы в районе Бутовского кладбища построят православный храм, проектирование и строительство уже согласовала Градостроительно-земельная комиссия города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Участок площадью 0,04 гектара будет предоставлен религиозной организации <...> в безвозмездное пользование сроком на девять лет», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На участке можно будет построить храм суммарной площадью около 250 квадратных метров.