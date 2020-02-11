РИАМО - 11 фев. Актер Станислав Садальский в ответ на заявление телеведущей Тины Канделаки о том, что она сама построила свою карьеру, рассказал о тех, кто помог Канделаки добиться успеха, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что дал Канделаки связь с нужными людьми. Он также отметил, что телеведущая в начале карьеры была ограниченной, но амбициозной и с ней занимались многие.

«В качестве примера он привел продюсера программы «Детали» Наталью Билан, которая во время эфира создавала Канделаки «имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы», - говорится в сообщении.

Актер отметил, что Канделаки сама придумывает небылицы про карьеру и личную жизнь, а также напомнил, что именно он познакомил Канделаки с ее первым мужем.