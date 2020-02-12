Как получить пособие на погребение в Московской области

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Можно обратиться за пособием уже после похорон. При этом важно помнить, что сделать это следует не позднее шести месяцев со дня смерти.

Конкретный орган, в который нужно обращаться за пособием, зависит от статуса умершего. По закону выплата пособия производится:

– органом, в котором умерший получал пенсию;

– организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;

– органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

– территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.

Таким образом, если умерший был пенсионером, обращаться нужно в Пенсионный фонд РФ, если работающим – к работодателю, если не работал и не получал пенсию – в соцзащиту по месту жительства умершего, поясняет Цамбуев.

По словам эксперта, в Фонд социального страхования за пособием на погребение обращаются очень редко. Так, к числу лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, относятся лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплачивающие за себя страховые взносы в Фонд социального страхования РФ.

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