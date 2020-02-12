Как получить пособие на погребение в Московской области

Кто может получить бесплатные услуги
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» предусмотрена материальная или иная помощь людям, которые взяли на себя обязанность похоронить умершего человека.
По статье 9 этого закона бесплатные услуги по погребению положены следующим лицам:
– супругу,
– близким родственникам,
– иным родственникам,
– законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего.
То есть похоронить человека может любой гражданин, даже не родственник (например, сосед). Никак подтверждать свое право на эти услуги при этом не нужно.
Перечень этих бесплатных услуг следующий:
– оформление документов, необходимых для погребения;
– предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
– перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
– погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
В Подмосковье вопросы, связанные с погребением, регулируются законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области». Установленный им порядок соответствует федеральному.
Право на социальное пособие и его размер
По словам юриста «Европейской юридической службы» Эрдни Цамбуева, в случае отказа от бесплатных услуг людям, которые занимаются похоронами, полагается денежное пособие на погребение.
Согласно статье 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», социальное пособие выплачивается в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем 6 128 руб. 86 коп., говорит юрист. Размер этого пособия ежегодно (с 1 февраля года) индексируется.
Когда и куда обращаться
Можно обратиться за пособием уже после похорон. При этом важно помнить, что сделать это следует не позднее шести месяцев со дня смерти.
Конкретный орган, в который нужно обращаться за пособием, зависит от статуса умершего. По закону выплата пособия производится:
– органом, в котором умерший получал пенсию;
– организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;
– органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
– территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.
Таким образом, если умерший был пенсионером, обращаться нужно в Пенсионный фонд РФ, если работающим – к работодателю, если не работал и не получал пенсию – в соцзащиту по месту жительства умершего, поясняет Цамбуев.
По словам эксперта, в Фонд социального страхования за пособием на погребение обращаются очень редко. Так, к числу лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, относятся лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплачивающие за себя страховые взносы в Фонд социального страхования РФ.
Какие нужны документы
Для получения пособия на погребение нужно представить следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– заявление на выплату социального пособия на погребение (предоставят по месту обращения);
– справку о смерти, выдаваемую органами ЗАГСа.
Подтверждать родство не обязательно. Также нет обязанности предоставлять документы, подтверждающие неполучение бесплатных ритуальных услуг.
По желанию заявителя выплата социального пособия на погребение может быть произведена на его банковский счет. В этом случае необходимо предоставить его реквизиты.
Когда выплачивается пособие
Выплата производится в день обращения, как правило, на счет в банке, но возможно и ее получение наличными.
Как защититься от назойливых ритуальных фирм
К сожалению, распространены случаи, когда сотрудники скорой помощи или полицейские передают информацию о смерти человека вместе с адресом ритуальным фирмам. В свою очередь, ритуальные агенты спешат по указанному адресу с целью продать свои услуги любой ценой.
По мнению юриста, в данной ситуации медицинские работники незаконно распространяют персональные данные, то есть совершают правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 13.14 КоАП РФ.
Действия же сотрудников полиции, помимо этого, могут рассматриваться как превышение должностных полномочий, что наказывается по статье 286 УК РФ. Ритуальные фирмы фактически осуществляют незаконный сбор персональных данных (фамилию, имя и отчество умершего, его адрес). Это наказывается по части 2 статьи 13.11 КоАП РФ.
Поэтому по приезде полиции и скорой можно сразу сказать сотрудникам, что вы не желаете, чтобы ваши личные данные и личные данные умершего распространялись, сославшись на закон «О персональных данных», и даже пригрозить прокуратурой, рекомендует Эрдни Цамбуев.
Если данные все же были переданы и назойливые ритуальные агенты проникли в квартиру без вашего согласия, это рассматривается как незаконное проникновение в жилище (статья 139 УК РФ). Если ритуальный агент отказывается покидать квартиру, нужно незамедлительно обратиться в полицию, сообщив о незаконных действиях.
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